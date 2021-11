Niega SSP que policías extorsionen conductores en operativos de tránsito

El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, negó que los elementos policiacos estén realizando operativos de tránsito con los cuales extorsionen a los taxistas, motociclistas y traileros, tal como lo afirmaron integrantes de la Resistencia Civil Pacífica Xalapa.“No, definitivamente tenemos dispositivos permanentes, a parte del que acabamos de anunciar por parte de la SSP, donde buscamos precisamente poner orden y muchas veces a los ciudadanos no les gusta esa situación”, expresó en entrevista.No obstante, sostuvo que, si un conductor considera que los uniformados han incurrido en algún tipo de abuso o extorsión, la dependencia cuenta con un área de Asuntos Internos, que se encarga de investigar los hechos y aplicar las medidas correspondientes.“No coartamos la libertad de los ciudadanos para que, si se ven agredidos de alguna otra forma, también acudan a la Fiscalía General del Estado (FGE). Con esto quiero comentar que por parte de la SSP no hay impunidad, no solapamos ninguna falta, pero existen los canales correspondientes para hacer la investigación y determinar si efectivamente hubo algún abuso o alguna situación fuera de lo normal”, comentó.Zúñiga Bonilla acotó que la Subsecretaría a su cargo no ha recibido quejas formales por hechos de abuso o extorsión, reiterando que su recibimiento y atención corresponde a Asuntos Internos.“Sí ha habido en el transcurso del tiempo este tipo de quejas y repito, lo que hace Asuntos Internos es una investigación para determinar la culpabilidad de algún elemento”, reiteró al acotar que cuando ha habido situación de esa naturaleza, sí se ha procedido contra el o los uniformados involucrados.Detalló que la Ley y la normativa interna de la dependencia estipulan la suspensión por 15, 45 días o la baja definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.“Los operativos se hacen en toda la ciudad, no sólo es exclusividad de Xalapa, lo hacemos en todo el Estado, muchas veces los delitos se cometen utilizando vehículos robados, donde los delincuentes aprovechan esa oportunidad”, refrendó.En ese sentido, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla dijo una vez más que los dispositivos de seguridad son permanentes, en los que quitan motos irregulares porque también son un medio que utilizan en algunos lugares para cometer homicidios.