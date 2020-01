Niega titular de la SEV que hayan obligado a participar en campaña de juguetes

Zenyazen Roberto Escobar García, secretario de Educación de Veracruz (SEV), negó que se haya obligado a empleados estatales y de la Secretaría a donar juguetes para la campaña “Dona un juguete, dona amor”, que lleva a cabo la dependencia a su cargo por segundo año consecutivo como obsequio de Día de Reyes a niños de zonas marginadas de la entidad.



Antes de presidir la ceremonia de entrega de estos juguetes en las instalaciones del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), el funcionario estatal criticó que haya personas que pretendan “ensuciar estas campañas que son nobles con este tipo de señalamientos de decir que se está obligando”, pues lo único que se busca con estos juguetes es lograr una sonrisa de esos menores de edad que viven en situación de vulnerabilidad.



Y es que en las redes sociales se denunció a finales de diciembre pasado, que la SEV habría obligado a trabajadores y docentes a participar en dicha campaña, para lograr la meta establecida de reunir los 22 mil juguetes, lo que motivó la inconformidad de muchos de ellos.



“Aquí no se obliga a nadie, esto es de corazón. Nosotros como docentes, los que estamos hoy al frente de la Secretaría esto no es nuevo, el juntar juguetes o ropa. Para nosotros, el llevar a la sierra para nosotros eso es el día a día. Hoy que tenemos esta gran oportunidad de estar al frente de la Secretaría y que planteamos juntar estos 22 mil juguetes, son 22 mil sonrisas, para nosotros no tiene precio”, subrayó.



¿Pero se enviaron oficios a los trabajadores para tal fin? Se le cuestionó.



Fue una invitación a sumarse a la campaña, pero no se obliga a nadie, es de buena voluntad, es llevar sonrisas a la niñez, respondió.