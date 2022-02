Niega Zenyazen Escobar que SEV pague a docentes muertos

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no paga a docentes que ya fallecieron, afirmó el titular de la dependencia Zenyazen Escobar García, quien aclaró que las nóminas se preparan con un mes de anticipación, es decir dos quincenas, por lo que en caso del fallecimiento de un profesor o trabajador del gremio, el pago sale en automático.Entrevistado en el parque “Benito Juárez” en Xalapa, donde el gobernador Cuitláhuac García Jiménez encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera, el funcionario estatal puntualizó que, en estos casos, los familiares cuando dan cuenta de la muerte del mentor, reintegran el recurso.Y es que de acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020 y la Auditoría de Cumplimiento: 2020-A-30000-19-1423-2021 1423-DS-GF, el Gobierno de Veracruz pagó a muertos y trabajadores "fantasma" recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), en 2020."En materia de pagos que se consideraron improcedentes, mediante las nóminas ordinarias estatales subsidiadas se realizaron pagos a trabajadores identificados como decesos en el Ejercicio Fiscal 2020 por 788.3 miles de pesos", se concluyó en el informe de la ASF.En ese sentido, Escobar García precisó que los pagos en demasía por motivo de fallecimiento "se originaron porque la nómina educativa se procesa con dos quincenas de anticipación", aunado a que la SEV recibe la información del deceso a través de los familiares."Mismos que una vez atendidos reintegran los pagos en demasía para poder acceder a las prestaciones correspondientes", aseveró el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz.Es por lo anterior que negó que en el interior de la dependencia educativa haya irregularidades, pues la Oficialía Mayor que es la encargada de los temas administrativos realiza un trabajo de revisión constante para evitar cualquier tipo de irregularidades.“Es lamentable el hecho que se salga a decir que en la Secretaría se les paga hasta a los muertos, ‘Zenyazen les paga hasta a los muertos’, cuando nosotros no prevemos el que se vaya a morir un profesor, una profesora. Nosotros pagamos dos quincenas por adelantado, tenemos proyectado siempre para no tener fallas en el pago de las quincenas”, reiteró.Dijo con relación a las observaciones hechas por el órgano fiscalizador, que en dicho ejercicio fiscal se realizaron seis auditorías, que arrojaron 51 resultados, de los cuales en 37 no se detectaron irregularidades y los 14 restantes se atendieron en tiempo y forma antes de la emisión del informe individual.Por ello reiteró que ante estos señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, no hay nada que afecte el manejo de los recursos que se ejercen en la dependencia a su cargo."Confirmándoles también que no hay daño patrimonial alguno en la SEV, reitero mi compromiso con la educación del Estado, por las niñas, niños, jóvenes y docentes veracruzanos", finalizó el Secretario de Educación de Veracruz.