Niegan amparo a Verificentros contra modificaciones a mecanismo de cobro

Un Juez Federal negó el amparo promovido por una concesionaria de los llamados “verificentros” en contra de las modificaciones realizadas por el Gobierno del Estado al mecanismo de cobro por las verificaciones vehiculares.



La Jueza Primera de Distrito en Veracruz, al resolver el Juicio de Amparo 182/2021, determinó que las modificaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), relativas al cobro por las verificaciones vehiculares, no violan los derechos de los concesionarios de los Verificentros, pues ellos seguirán recibiendo un pago por el servicio prestado.



Cabe recordar que diversos concesionarios de Verificentros se han manifestado públicamente en contra de los Lineamientos para el Pago de Derechos de Verificación Vehicular y Expedición de Constancias de Verificación por Entes Verificadoras, publicado el 1° de marzo del 2021.



En éste se estableció que los pagos relativos a la verificación vehicular se realizarán directamente ante el Gobierno del Estado y no a los concesionarios, lo que los llevó a reclamar que se violaba un “derecho adquirido” por ellos.



Este argumento fue desestimado por una Jueza Federal, quien señaló que no se advierte que de “los lineamientos para el pago de derechos de verificación vehicular, se le prohíba al quejoso dejar de percibir un lucro o ganancia con motivo del título de licencia que posee”, por lo que determinó negar el amparo promovido.