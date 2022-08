Niegan amparo al Grupo MAS; el ORFIS sí podrá auditarlo

Un Juzgado de Distrito de Boca del Río negó una suspensión definitiva a la proveedora Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (Grupo MAS, S.A.P.I. de C.V.) contra actos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).En resolución con fecha 22 de agosto de 2022, el juez Cuarto de Distrito, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna no halló sustento para invalidar la fiscalización del ORFIS a la empresa suministradora de agua, drenaje y alcantarillado del puerto de Veracruz y de Medellín.Y es que el 8 de agosto de 2022, Grupo MAS solicitó ante el Juzgado Cuarto la protección de la justicia contra la fiscalización por parte del Órgano de Fiscalización Superior quien fuera exhortado por el Congreso del Estado y por lo tanto, se suspendan los efectos de dicho exhorto.El Grupo MAS también pidió al juez Arquímedes Loranca invalidar cualquier sanción del ORFIS contra la operadora del agua potable.“Se impida la obligación a la parte quejosa de entregar información y documentos requeridos en el procedimiento de auditoría, y se abstenga el mencionado Órgano de imponerle alguna sanción, y lo que pretende acreditar el oferente, es que con dicha prueba se dé fe de que en sus instalaciones se encuentran reunidos la documentación contable y administrativo” versa el amparo 692/2022 del Juzgado Cuarto.A falta de una sentencia por resolver, el Juez 4º analizó no concederle la suspensión definitiva a Grupo MAS, en razón de que de concederse la medida solicitada se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.“Esto es, de concederse la medida suspensional la autoridad responsable no podría contar con los documentos e información para el ejercicio de las facultades de fiscalización y la sociedad está interesada en que se vigile el debido funcionamiento de las obligaciones contraídas con la concesión otorgada a la quejosa por los ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, para la prestación de los servicios de agua y saneamiento de dichos municipios, pues su finalidad es verificar que se han cumplido con esas disposiciones contraídas”.Hay que recordar que la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos exhibió al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) de “resistirse” a la fiscalización En entrevista cedida, la fiscalizadora reveló que Grupo MAS promovió amparo contra las obligaciones del ORFIS, a petición de la 66ª Legislatura.