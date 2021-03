Niegan amparo contra detención a ex tesorero yunista

El tesorero durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, Adrián Viccon Basto fracasó en su intento por obtener un amparo, que lo proteja de una orden de aprehensión que existe en su contra.



Dicha orden estaría relacionada con los mismos hechos de corrupción que se persiguen en contra de otros ex funcionarios de la SEFIPLAN, como Clementina Guerrero García, Luis Francisco Virúes Hernández y Bernardo Segura Molina, quienes son acusados de ejercicios indebido del servicio público y abuso de autoridad.





De acuerdo con el amparo 1146/2019 del Juzgado Décimo Quinto de Distrito, le fue negado el amparo a Adrián Viccón Basto, quien intentó obtenerlo a través de una recurrir la resolución del juez federal ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal.



Sin embargo, los magistrados de dicho Tribunal, le dieron entrada al expediente, pero al final terminaron validando la resolución del juez federal.



En este sentido, el ex tesorero yunista no cuenta con la protección de la justicia federal para evitar una eventual detención, aprehensión o presentación ante alguna autoridad que lo requiera, en este caso un Juez de Control con sede en Pacho Viejo.