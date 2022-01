Niegan brote de COVID-19 en Palacio Municipal de Xalapa

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Martín Victoriano Espinoza Roldán, señaló que hasta el momento ha habido sospechas de contagios de COVID-19 de “cuatro, cinco o seis” empleados municipales.“Afortunadamente, las personas se han resguardado, no han manifestado algún síntoma grave, cosa que a nosotros nos mantiene tranquilos, porque quiere decir que efectivamente están cumpliendo con las medidas sanitarias y también están siendo responsables que ante una ligera sospecha, evitan acudir a su centro de trabajo para evitar mayores contagios”, expresó.Como titular de la Comisión Edilicia de Salud y Asistencia Pública, afirmó que en caso de que los empleados del Ayuntamiento tengan algunas molestias en su salud, inmediatamente se resguardan para evitar posibles contagios y brotes al interior del Gobierno capitalino.“Se cuenta con el apoyo del Alcalde, del Cabildo, de los titulares de las áreas correspondientes para poder justificar su inasistencia, en el caso de que haya una situación de sospecha de COVID para evitar situaciones de contagios”, afirmó.Los casos sospechosos, reiteró Espinoza Roldán, se han dado en diversas áreas del Ayuntamiento pero que ante la manifestación de algunos síntomas comunes de la enfermedad, ya no se presentaron a laborar.“Y la Dirección de Salud les da seguimiento para preguntarles cómo se encuentran, de tal manera que haya un seguimiento. Se ha controlado la situación, afortunadamente no tenemos contagios generalizados”, aseveró el Edil panista.Además, señaló que en la Alcaldía Capitalina están abocados a prevenir contagios del SARS-CoV-2, con motivo de la cuarta ola de COVID-19, por ello desinfectan de manera permanente las áreas públicas municipales.“Hay personal del Ayuntamiento que va pasando por las oficinas aplicando el líquido desinfectante en todo el edificio y hemos estado haciendo llamado a los colaboradores y a la sociedad en general a que usen el cubrebocas en todos los lados a donde vayan a asistir, en oficinas públicas, hospitales, comercios, incluso en la calle”, comentó.Dijo que de esta manera se protegen las personas que siguen las medidas sanitarias y también a las que las rodean; por lo que es importante que se mantengan las acciones de higiene como el lavado de manos y el uso de gel antibacterial y también estarse checando la temperatura.“Se han tomado medidas como, por ejemplo, colocar acrílicos para quienes tienen atención con los ciudadanos, con la finalidad precisamente de evitar contagios. Entonces, sí hay una preocupación de las autoridades municipales para difundir ante la población que se sigan observando las medidas sanitarias y evitar contagios”, refrendó el Regidor xalapeño.