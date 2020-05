Niegan carencia de equipo de protección en Hospital Regional de Coatzacoalcos

Por tercera ocasión en lo que va de esta administración estatal, el Hospital “Valentín Gómez Farías” cambió de director, en esta ocasión el médico cirujano Pedro Miguel Rosaldo Salazar relevó al ginecólogo Rodrigo Camacho Mondragón, quien previamente había suplido a Sergio Torres Toledo.



Este cambio se dio en medio de la pandemia del Coronavirus, luego de que Camacho Mondragón se ausentó del puesto cuando recién inició la contingencia, presuntamente por asuntos personales y en el marco de una serie de contagios en el personal, sumado a los reclamos de los trabajadores por falta de insumos para trabajar.



El nuevo director fue exdiputado federal y aunque no abundó en detalles, sostuvo que trabajará en la parte hospitalaria pues lo relacionado con el COVID-19 es responsabilidad de la Secretaría de Salud.



“Yo voy a trabajar en la parte hospitalaria y lo de otro tipo lo tienen que analizar con el Sector Salud”, expresó.



Cuestionado sobre los insumos necesarios para el personal del Hospital Regional de Coatzacoalcos, el funcionario evadió la pregunta.



“Esa información la tienen que preguntar al departamento de información del Estado”, manifestó.



NO HAY CARENCIAS EN EL HOSPITAL: JURISDICCIÓN



En la rueda de prensa de presentación del nuevo director, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 11, Alberto Artigas Sen, aseguró que no hay carencias de equipo de protección para los trabajadores del Hospital Regional.



Dijo que en los últimos 10 días el tema se ha garantizado y sostuvo que es la prensa la que ha difundido noticias falsas al respecto.



“Desgraciadamente ha habido una tendencia con las notas falsas, la realidad es otra. En el Hospital contamos con el equipo de protección suficiente, un servidor ha prestado servicios dentro del área de COVID con los pacientes hospitalizados. Yo mismo ocupo el equipo de protección personal que la misma Secretaría nos ofrece”, concluyó.