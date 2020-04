Niegan entrada a 10 personas con síntomas sospechosos de COVID-19, en Córdoba

En los filtros sanitarios que realiza personal de la unidad municipal de Protección Civil, en entradas y salidas de la ciudad, se han detectado al menos 10 personas con tos, gripe y fiebre, la mayoría provienen de puerto de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, a los cuales se les ha prohibido el ingreso, dio a conocer José Sierra Silva, titular del área.



Explicó que son al menos dos casos al día los detectados desde el pasado jueves hasta hoy.



Agregó que algunos son trabajadores de empresas que no los han puesto en cuarentena, por lo que lamentó la irresponsabilidad de los patrones.



En este sentido llamó a las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 a hacer algo al respecto, pues dijo que se han mostrado omisos ante la contingencia por COVID-19 y que según el funcionario, no están haciendo nada para informar a la ciudadanía acerca de la pandemia.



Por otra parte, indicó que Protección Civil sigue realizando diversas intervenciones en bancos de la ciudad debido a las aglomeraciones que registran y ante el riesgo que representa.



Lamentó que los encargados de los bancos están haciendo caso omiso en guardar las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19.



Finalmente, exhortó a la población a acatar las recomendaciones de las autoridades de salud pues de presentarse una situación masiva, los hospitales no están preparados para dar respuesta, por lo que pide quedarse en casa.