Niegan que boletas para consulta de revocación sean insuficientes en Distrito de Orizaba

Para la consulta de la revocación de mandato en el distrito electoral XV con cabecera en Orizaba, serán instaladas 188 casillas; cada una tendrá un presidente, un secretario y un escrutador.En entrevista, Rubén Emilio Gálvez Cortés, vocal ejecutivo de la Junta Distrital XV del INE, explicó que tal y como se ha hecho en las jornadas electorales, esta vez también se instalarán casillas en sitios muy concurridos y estratégicos para que la gente acuda a emitir su opinión."El proceso es el mismo que cualquier elección ordinaria, las casillas se instalan como marca la Ley, de preferencia en edificios públicos, en escuelas y cuando no hay edificio público o escuela, en la sección se instala en un domicilio particular".El funcionario electoral detalló que en Orizaba se instalarán 57 casillas, Alpatláhuac 4; Atzacan 9; Calcahualco 6; Coscomatepec 23; Ixhuatlancillo 9; Ixtaczoquitlán 35 entre urbanas y no urbanas; La Perla 11; Mariano Escobedo 13 y en Río Blanco 21 casillas.Finalmente dijo que hay papeletas para que toda la gente acuda a emitir su opinión, "son suficientes las más de 311 mil papeletas, de hecho tenemos una lista nominal de menos de 309 mil ciudadanos. Va a haber una papeleta para cada ciudadano del distrito que esté inscrito en la lista nominal y esa versión de que no va haber suficientes, es una patraña"