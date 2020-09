Niegan que Delegada del IMSS Veracruz Sur prohibiera homenajes a trabajadores fallecidos

La titular de la Oficina de Representación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Célida Duque Molina, no prohibió que se realicen homenajes póstumos a trabajadores que fallecieron por alguna causa, entre estas COVID-19, así se informó en un comunicado.



Ayer trascendió que Duque Molina había instruido que ya no se efectuaran este tipo de acciones.



En este sentido, se indicó que la funcionaria lamenta profundamente el deceso de los trabajadores IMSS durante la pandemia y que la información que trascendió sobre este tema es incorrecta.



De igual forma, se destacó que ha instruido al Cuerpo de Gobierno y al personal en general a dar atención y seguimiento personalizado a los deudos de los compañeros, con las facilidades necesarias para la conclusión de sus trámites.



También se enfatizó que se contactó a los familiares del trabajador acaecido el día de ayer y no se recibió ninguna queja o molestia por la atención recibida; el próximo lunes inician sus trámites y asesoría.



Finalmente, se dejó en claro que para el IMSS es una prioridad la atención a los familiares de trabajadores fallecidos, así como a los trabajadores que dieron positivo a la infección por SARS-CoV-2, dándoles seguimiento puntual y apoyo en todo momento, de forma oportuna y ágil.