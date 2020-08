Niegan que en secundaria de Coatepec condicionen inscripción a pago de cuota escolar

La Asociación de Padres de Familia (APF) de la Escuela Secundaria Federal “Ignacio de la Llave” de Coatepec aseguró que no ha condicionado ni se va a condicionar la inscripción de los alumnos, como se denunció en redes sociales.



Al respecto, el presidente de la APF, Martín Mendiola y la vocal, Mirna Serena García, aclararon que el pasado 4 de agosto, la Asociación recibió la indicación para iniciar el proceso de recepción de cuotas para el ciclo escolar 2020-2021, ya que la autoridad educativa estatal había autorizado el proceso de inscripciones.



Explicaron que la Asociación envió la solicitud del permiso y una propuesta de calendario para dar inicio a la recepción de dichas aportaciones, al tiempo que se estableció comunicación con el director Raúl Mendoza Martínez para solicitar la apertura del colegio, lo cual fue autorizado, por lo que se emitió una convocatoria a todos los padres de familia.



Refirieron que el 6 de agosto inició el proceso de recepción de las aportaciones voluntarias, sin embargo, a través de redes sociales, usuarios denunciaron que la Asociación estaba solicitando artículos de limpieza y papelería y en caso de que no se cumpliera con estas peticiones, la escuela no inscribiría a los alumnos.



“Bajo ninguna circunstancia esta Asociación ha condicionado ni va a condicionar la inscripción de los alumnos, porque, además, la inscripción es una actividad totalmente independiente a lo que realiza la Asociación de Padres de este plantel educativo”, sostuvieron.



Los padres de familia también dejaron en claro que en la convocatoria se establece que el pago de la cuota es voluntario y lo recaudado es para aplicarlo en reparaciones y mantenimiento del plantel.



Lo anterior, debido a algunas quejas de padres sobre que están en desacuerdo con el pago de las cuotas escolares.



Por ello señalaron que la recaudación es totalmente lícita y legal, pues es una atribución de todas las Asociaciones de padres y lo establece el reglamento de Asociaciones de Padres de Familia que se puede descargar de la página de la SEV.



Los representantes hicieron hincapié en que si no se reciben las aportaciones voluntarias no podrían cubrir gastos, como, por ejemplo, la renta de una bodega para almacenar todo el equipo de tecnología con que cuentan.



Finalmente, los integrantes de la Asociación dijeron estar preocupados ante el anuncio de la SEV sobre que dichas cuotas deberán cobrarse cuando se regrese a clases presenciales.



“Tenemos uno o dos árboles que están en riesgo de desplomarse y hay que derribarlos antes de que provoquen una afectación a las instalaciones y no se diga, en un posible regreso a clases presencial, un accidente. Además, la maleza supera los dos metros y ya dañó una malla ciclónica; además, se genera fauna nociva”, finalizaron.