Niegan que en Secundaria General 2 “Julio Zarate” exista discriminación

Buena tarde.



Quisiera brindarles información para que se corrijan datos sobre la denuncia que se publicó respecto a la discriminación hacia alumnos de la Secundaria General 2 “Julio Zarate”.



Si bien es cierto que los padres de familia nos organizamos con la finalidad de hacerle llegar al Secretario de Educación el C. Zenyazen Escobar García una solicitud para que los alumnos que no están asistiendo a clases presenciales sean atendidos; en dicha solicitud se señala, que la Secretaría al no dotar de estrategias a las escuelas en general, y dar la orden de atender a quienes si asisten, dejan en desamparo a aquellos quienes siendo mayoría, no asisten a clases presenciales.



Como padres de familia apoyamos a nuestra escuela y sabemos que los docentes sólo siguen indicaciones y órdenes de sus superiores, en este caso la SEV, además de que cada inicio de ciclo siempre es de inducción, no sólo este año, por lo que aún estamos en tiempo de que se lleven a cabo las adecuaciones necesarias para atender al 80% de los alumnos que no están acudiendo a clases.



Finalmente como ya se menciona, el oficio es con la finalidad de que la Secretaría nos de su anuencia para que los docentes puedan organizarse y atender a los alumnos que no asisten, sin recibir ningún tipo de represalia de parte de sus superiores, para que el Secretario Zenyazen que es ejemplo de diálogo, escuche a los padres de familia, pero sobre todo, pondere los derechos a la educación, salud y no discriminación de quienes decidimos no llevar a nuestros hijos por seguridad, mientras las condiciones sanitarias no sean seguras.



Estamos conscientes de que mantener a nuestros hijos en casa representa mucha responsabilidad por parte de nosotros como padres de familia y de nuestros pequeños hijos y estamos dispuestos a asumirla como hasta ahora lo hemos hecho para protegerlos.



De antemano agradezco el apoyo de su medio de comunicación para aclarar dicha información.