Niegan que se hayan entregado despensas incompletas en Medellín de Bravo

Luego de las quejas por parte de ciudadanos de Medellín de Bravo, quienes criticaron que las despensas que está entregando el Ayuntamiento vienen incompletas, la autoridad municipal negó estos hechos.



Al respecto, Gabriel Cárdenas, jefe de gabinete de Medellín de Bravo, indicó que se trata de rumores falsos que buscan desacreditar la entrega de estos apoyos alimenticios.



Aseguró que las despensas se están entregando completas y lamentó que quienes hayan realizado estos señalamientos manipularan el contenido de las bolsas con alimentos para afectar la entrega.



Al tiempo que admitió que el contenido de las despensas es limitado pues los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento son escasos.



“Es falso, la entrega de apoyos sociales que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo porque la gente necesita apoyo (…) no hay nada oculto, la información es pública y se están entregando completas. También hay que decirlo, a nosotros nos gustaría dar despensas de cinco kilos pero no podemos, no tenemos la capacidad económica”, dijo.



El funcionario municipal dijo que ya entregaron 2 mil 900 despensas a lo largo de la ciudad y puntualizó que buscarán conseguir recurso extraordinario para poder adquirir más apoyos alimenticios pues “muchos ciudadanos medellinenses se quedaron sin empleo a raíz de esta pandemia”.