Niegan renuncia de Gonzalo Vicencio a la Secretaría de MORENA en Veracruz

El secretario General del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, no ha renunciado a su cargo, confirmó su equipo de trabajo, al agregar que será este lunes anunciará su decisión.



Lo anterior luego de una reunión que sostuviera con delegados en el municipio de Emiliano Zapata, y en la que los militantes le propusieron dejar el espacio que ocupa en el Comité Directivo Estatal, tras los enfrentamientos con Esteban Ramírez Zepeta, por la conformación de la alianza oficialista con los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).



En el encuentro, en el que también participaron coordinadores, aspirantes a candidaturas y parte de la estructura que lo respalda en el Estado, le solicitaron que, si ya no hay cabida en el Movimiento para él, lo más recomendable era que "buscara otras trincheras".



Por lo que el día lunes, a las 10 de la mañana, ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer lo que resultó de la reunión que sostuvo con los morenistas en Emiliano Zapata.



Su equipo de trabajo señaló que la supuesta renuncia que circuló este sábado se trata de una especulación, por lo que al inicio de la próxima semana se sabrá la respuesta de Vicencio Flores a lo solicitado en el encuentro.



Desde el anuncio y registro de la coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz" ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), se intensificó el clima de tensión entre él y Ramírez Zepeta, comisionado por la Mesa de Negociación Nacional de MORENA para conformarla.



Lo más reciente fue la manifestación que militantes del partido hicieran en la sede del Comité Directivo Nacional en la Ciudad de México, en la que exigieron la salida de éste último, acusándolo de otorgar las candidaturas a ex priistas.