Ningún Ayuntamiento de Veracruz ha destinado dinero a proyectos culturales: SIMVER

En su primer año constitucional, ninguno de los 212 Ayuntamientos de Veracruz ha destinado un solo centavo a proyectos culturales y artísticos, para la prevención de la violencia o sobre derechos humanos y previsión presupuestaria.De acuerdo con la información programática, presupuestal y financiera que los Ayuntamientos deben subir al Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se reporta una inversión general de 15 mil 692 millones de pesos para ejecutar 12 mil 569 obras y acciones.Sin embargo, el SIMVER reporta “cero pesos” en los tres rubros antes mencionados.Así como una inversión mínima que no llega ni al 0.8% del total de recursos en acciones sociales básicas como planeación municipal, salud, estímulos a la educación, en bienes inmuebles y apoyo de estudios.Aunque la mayor inversión que han destinado las autoridades municipales es en los rubros de urbanización, seguridad pública, caminos rurales, fortalecimiento municipal y equipamiento urbano.Para obras y acciones de urbanización municipal se han destinado 3 mil 916 millones de pesos, que representa el 24.96% de la inversión total reportada; en seguridad pública, mil 924 millones de pesos (12.27%); para caminos rurales, mil 358 millones de pesos (8.66%); en fortalecimiento municipal, mil 268 millones de pesos (8.08%); y en equipamiento urbano, mil 127 millones de pesos (7.18%).Los otros rubros que no superan el 6% de inversión total son agua potable, drenaje y alcantarillado; electrificación; deuda pública, auditorías; protección y preservación ecológica; e infraestructura productiva rural, principalmente.No obstante, el ORFIS advierte que la información proporcionada por los Ayuntamientos y la veracidad de la misma es responsabilidad exclusiva de éstos, por lo que no convalida los datos que se difunden, los cuales conforme a la Ley podrán ser revisados en el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, de acuerdo a las reglas y muestras de auditoría.