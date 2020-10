Ningún funcionario del Gobierno estatal buscará alguna candidatura, asegura Gobernador

Todos los integrantes del Gobierno del Estado de Veracruz confirmaron que no buscarán alguna candidatura para el próximo proceso electoral 2021, aseguró el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.



Luego de reunión que sostuvo la tarde de este este sábado y donde destacaron puntos importantes y de evaluación a casi dos años de su administración, el Ejecutivo aseveró que, si bien es un derecho que cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo tiene como ciudadano, este sábado ratificaron su compromiso con el encargo para el que fueron designados.



En sus redes sociales García Jiménez dio a conocer lo anterior, luego de dar cuenta que encabezó una reunión con sus colaboradores en Casa de Gobierno, donde le ratificaron que no dimitirán y continuarán con su responsabilidad en el gabinete estatal.



“Además, aunque es derecho de cada quien, y se respetará, me confirmaron su decisión de que nadie se postulará como candidata o candidato en el 2021”, resaltó el mandatario en redes.



En ese temor, dejó en claro que como titular del Poder Ejecutivo reiteró el compromiso de la actual administración, para dar continuidad al trabajo que permita el desarrollo de Veracruz desde la óptica de austeridad, honestidad y servir al pueblo.



“Hoy nos reunimos con el gabinete para reiterar el gran compromiso que tenemos con el pueblo de Veracruz de no separarnos de los principios que originaron este movimiento: austeridad, honestidad y servir al pueblo”, finalizó.