Ningún Gobierno ha podido contra feminicidios en Veracruz

Ningún Gobierno, sin importar partido, ha sido capaz de desarrollar o de seguir una estrategia para combatir la “pandemia de feminicidios”,Así lo señaló la presidenta de la asociación civil “Emprendiendo el Vuelo”, Vicky Medorio Trujillo, quien lamentó que cada feminicidio o agresión contra mujeres llena de miedo, de frustración, de rabia."Los números nos aterran pero no mellan los gobiernos. De enero a marzo de acuerdo al observatorio ciudadano de violencia contra las mujeres de enero a marzo tenemos 28 feminicidios, 28 homicidios,160 desapariciones y 114 agresiones", dijo.Ante ello, consideró que la solución no es “que nos encerremos y no salgamos”.“Esa no es la solución, porque tengamos presentes que las mujeres ya paramos un día en México y hubo pérdidas multimillonarias, así que un llamado a los gobiernos no convoquen a que las mujeres no salíamos, a que las adolescentes no salgan, si las mujeres nos encerramos y no salimos, México se cae, el país se cae, la economía se cae".Enfatizó que llevan años trabajando, saliendo a las calles conformándose, gritando,rayando paredes, haciendo que pancartas para visibilizar la violencia que se vive diariamente en contra de las mujeres y lo lamentable es que nadie resuelve nada.