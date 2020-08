Ningún municipio reportó problemas con inicio de clases a distancia: SEV

En Veracruz existen todas las condiciones para iniciar el ciclo escolar 2020-2021, garantizó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, quien este lunes se reintegró a sus labores, luego de permanecer en confinamiento por resultar positivo a COVID-19.



Mediante un vídeo difundido en sus redes sociales, el funcionario estatal expuso que el reporte inicial es que todos los grupos de educación básica de la entidad pudieron iniciar sus clases.



“Se tiene garantizado el ciclo escolar 2020-2021; no hay reportes de algún municipio donde no se hayan iniciado clases”, dijo.



El titular de la SEV dijo que este día se inicia el ciclo escolar en educación básica, con un millón 457 mil 739 estudiantes y con más de 88 mil 607 docentes en preescolar, primaria y secundaria en todo su niveles.



“En este gran reto ha sabido responder la Secretaría de Educación, con las radioclases, con las cuales estamos llegando a todo el territorio veracruzano y cada parte de la geografía que tenemos”, puntualizó.



La impresión de materiales ya está culminada, de manera que se entregarán los cuadernillos a cada región de la entidad y con esto, se cuenta con las condiciones de iniciar el ciclo escolar.



Y es que a decir de Zenyazen Escobar, están en contacto directo con los docentes, quienes también se apoyan con las clases en televisión para llegar a cada rincón de la geografía.



El objetivo es no dejar a nadie atrás en materia educativa, por lo que este día se inician las clases a distancia pero se espera que pronto, puedan regresar todos a las aulas, expresó en su mensaje a padres de familia, alumnos y docentes veracruzanos.



“Estamos haciendo todo en materia educativa y trabajando en pro de la educación”, refirió el Secretario de Educación.



Cabe mencionar que este mismo lunes de inicio de ciclo escolar, el titular de la SEV reincorporó a sus actividades y lo hará de manera paulatina, ya que, aunque explicó que el resultado de su última prueba ya fue negativa a COVID-19, las instrucciones médicas son que puede realizar sus actividades pero con moderación.