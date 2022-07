Niña veracruzana morirá en Alemania; su último deseo es volver a México

Con apenas 12 años, una niña veracruzana que padece cáncer ya fue desahuciada. En Alemania, donde actualmente se encuentra, encara los últimos días de su vida pero su último deseo es volver a México.Por ello, la pequeña y familiares imploran apoyo para contratar una ambulancia aérea que costaría 250 mil euros.La pequeña Viktoria Salazar Uscanga nació en Boca del Río y desde hace un tiempo radicaba con su familia en los Estados Unidos. A la joven le fue detectado un osteosarcoma en su fémur derecho. Desde entonces, la familia ha vivido una odisea para mantenerla con vida.En entrevista, Yarelli Uscanga, madre de Viktoria, explicó que su hija llevaba más de 9 meses de quimioterapias en Estados Unidos y parecía que había vencido al cáncer pero la enfermedad volvió."Le regresó otra vez en la misma pierna y en los pulmones y los doctores nos comentaron que ya no había mucho que hacer. Uno como padre empieza a buscar alternativas y así encontramos un doctor en Alemania que él podía ayudar, ponerla en remisión", dijo.Actualmente Viktoria y su familia se encuentran en Múnich, a donde viajaron con la esperanza de un tratamiento especial de quimioterapia dirigida, sin embargo, complicaciones con los especialistas, un cuadro epiléptico y un nuevo tumor detectado en su cabeza terminaron por cancelar su intervención.Fue por el tumor cerebral que los médicos terminaron por desahuciarla, echando abajo toda esperanza para la niña."Se le encuentra el tumor en la cabeza y el doctor se desapareció, le llamamos y ya no contesta, no tenemos nada en contra de el, pero nosotros no perdemos las esperanzas, sobre todo porque ella tiene el ánimo muy fuerte”, dijo su abuelo, Víctor Rodolfo Uscanga Sánchez.Desde hace varios días, Viktoria permanece en cuidados paleativos en un hospital de Munich, esperando su muerte.Sin embargo, su mayor deseo es volver a México por lo que sus familiares intentan todo a su alcance para cumplirlo.Aunque una línea aérea ya había autorizado su traslado, a lo último se lo negaron, diciéndoles que solo era posible por medio de una ambulancia aérea."La mandaron a paleativo para que pase sus últimos días y ella dice que no quiere estar aquí, mi hija nos llama y nos dice: ‘papá, van a tener que venir porque a lo mejor la niña ya no regrese y yo estoy sola’. Con sacrificio volamos para acá y estamos con ella pero ella quiere regresar a casa", dijo el abuelo con la voz quebrantada.Desde Alemania, organizó una recaudación de fondos a través del sitio GoFundMe , para todos los que quieran apoyar. La meta es juntar los 250 mil euros para cumplir el último deseo de Viktoria, aunque también intentar obtener recursos para sus gastos en un país que hasta entonces desconocían.“Aún estoy muy enferma y mi sueño en este momento es ir a casa con mi familia y amigos, por favor, compartan mi página de GoFundMe para tener la posibilidad de regresar a casa”, dijo en video Viktoria, donde se le ve acostada con un respirador artificial conectado a su pequeño cuerpo.Los familiares comentan que han estado en contacto con la Dirección General de Atención a Migrantes de Veracruz y con su titular Carlos Enrique Escalante, para solicitarle la ayuda con la ambulancia aérea, aunque siguen esperando tal apoyo.