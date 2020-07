Niño con cáncer muere de neumonía en Hospital de Río Blanco; no tenía COVID-19

Un infante que padecía leucemia y se encontraba internado por insuficiencia respiratoria en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) falleció la tarde de este viernes.



Fuentes hospitalarias señalaron que el menor de apenas 2 años y 8 meses se encontraba como sospechoso de COVID-19, por lo que en su momento se le practicó la prueba correspondiente.



Sin embargo, los resultados de dicha prueba fueron negativos, por lo que la causa de muerte se estableció como neumonía derivada de una Infección Respiratoria Aguda que se le complicó por la misma enfermedad que padecía.



El pequeño tuvo un paro cardíaco del cual lamentablemente ya no lo pudieron reanimar los médicos.



Cabe mencionar que la familia había avisado presunta negligencia en este caso, ya que a inicios de semana el menor acudió a consulta y pasó el filtro sanitario al no presentar fiebre, por lo que incluso el diagnóstico médico no reportó complicaciones; sin embargo, su estado se agravó en los días posteriores y el jueves fue internado con neumonía