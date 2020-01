Niño de 11 años disparó contra alumnos y profesora, luego se suicidó, en Torreón

“Hoy va a ser el día”, les dijo José Ángel, de 11 años, a sus compañeros del Colegio Cervantes, después disparó contra alumnos y su maestra, a quien mató. Después, se quitó de la vida.



Lo anterior, lo comentó en rueda de prensa el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien dijo que en las primeras indagatorias el menor estaba presuntamente influenciado por un videojuego llamado “Natural selection”, pues en su vestimenta tenía grabado el nombre del videojuego.



Según el relato de las autoridades, el menor llegó al salón de clases y cerca de las 8:20 horas pidió permiso para ir al baño.



Después de 15 minutos no regresó y la maestra fue a buscarlo. Al salir, se encuentra con el niño, quien se había cambiado y portaba un pantalón negro con tirantes y playera blanca.



El mismo portaba dos armas, una calibre 22 y otra calibre 40. Allí empezó a disparar y mató a la maestra María Assaf Medina y después se suicidó.



“Los hechos lamentables arrojan un perfil psicológico específico del menor que tendrá que ser resuelto en las indagatorias”, dijo el gobernador Riquelme.



El fiscal Gerardo Márquez informó que la mamá del menor había fallecido tiempo atrás y que vivía con los abuelos maternos.



“Estaremos viendo el entorno del menor. No presentaba problemas, tenía buen comportamiento”, añadió el Gobernador.



Sobre el niño, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, aseguró más temprano que vivía con su abuela y tenía "muy buenas calificaciones" y "un comportamiento normal aparentemente", aunque no descartó que tuviera "algún tipo de problema" psicológico.



Ante el hecho y como medida preventiva, el funcionario recomendó a los demás colegios de la ciudad "revisar las mochilas de los niños" y avisar a las autoridades cuando detecten un comportamiento extraño en un menor.



México está más acostumbrado a ver tiroteos escolares desde lejos, a menudo en su país vecino Estados Unidos, que de cerca.



Sin embargo, en 2017, un joven de 15 años disparó e hirió a cuatro compañeros de clase en una escuela secundaria en la ciudad de Monterrey.