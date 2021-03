Niño de Uxpanapa requiere ayuda para continuar tratamiento contra leucemia

Humberto es un pequeño de casi 5 años que desde hace 3 fue diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda y ahora cada 8 días viaja desde su natal Poblado Cinco, en Uxpanapa, hasta Coatzacoalcos para recibir quimioterapias.



Su madre, Cristel Jazmín Ventura Vidal, narró que el viaje es de 7 horas cada semana, situación que desgasta todavía más la condición física del menor.



“Pues venimos para que mi niño reciba su tratamiento. A veces cuando no nos da tiempo agarrar el camión que sale del pueblo, viajamos al otro día o un día antes o de ‘raid’. Un día llegamos a las 3 de la mañana a la casa y andaba pidiendo raid y nos fuimos en el tráiler”, dijo en entrevista.



La dama, que es madre soltera, es de escasos recursos y necesita apoyo de la población para continuar con las quimioterapias del niño, quien padece este tipo de cáncer que es el más común en México.



“Mi hijo ha salido muy afectado dentro de los cambios que ha tenido, fiebre, vómito, náuseas y cambio de ánimo muy brusco. Él quisiera jugar como cualquier niño sano y no lo puede hacer porque su corazón se le agita, no puede comer cualquier cosa, se le antoja de todo, la verdad ha sido muy trabajoso”, comentó.



Aunque recibieron apoyo de “Casa de Amor para niños con cáncer” y también de “Posada Belén”, donde actualmente reciben hospedaje con una cuota de 20 pesos por noche, la necesidad económica es latente.



“De hecho, al principio cuando él empezó le pusieron plaquetas, le pusieron sangre. Mi papá tuvo que pagarlo, nadie se acercó a decirnos, ‘mira aquí está esta fundación’. Nada, sí ha sido muy difícil”, agregó.



Por ello, solicitó ayuda para poder continuar con el tratamiento de Humberto, quien lleva 99 quimioterapias de 120 que en teoría se le van a aplicar.



Cualquier apoyo se puede recibir a la cuenta de Bancoppel 4169 1604 3234 4381 y al teléfono 922 282 5692, también al número de PayaCoatza 921 230 3923.