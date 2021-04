Niño murió por desabasto de fármacos en Torre Pediátrica de Veracruz

El desabasto de medicamentos en la Torre Pediátrica de Veracruz condujo a la muerte de un niño de 4 años de edad, víctima de hemofilia, el pasado 2 de noviembre de 2019.Al emitir la recomendación 014/2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó que la Secretaría de Salud de Veracruz no suministró correctamente el tratamiento, lo cual derivó en una serie de complicaciones en la salud del menor durante 15 días.Apenas este sábado, padres y madres de pacientes de la Torre Pediátrica denunciaron una nueva situación de desabasto de medicamentos.De acuerdo con el documento de la CEDH, el 5 de septiembre de 2019 se le diagnosticó al paciente la hemofilia por deficiencia del factor VII y por lo anterior, el médico tratante determinó una terapia de 500 microgramos de Factor VII-A, por vía intravenosa, tres veces por semana.Los padres del niño aseguraron que el hospital abastecía de manera irregular el Factor VII-A y no como estableció la receta del médico tratante, esto es, el hospital no contaba con la capacidad para suministrar dicho complemento para garantizar la salud del menor.Esto lo complementa el dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, quien detectó que el menor llevaba más de 4 días sin recibir su dosis de factor VII-A y esta situación se agravó luego que el niño sufrió un traumatismo craneoencefálico leve con edema cerebral, situación que obligó a una dosis urgente de Factor VII-A debido a que por su hemofilia, el paciente no coagulaba para sanar.Sin embargo, por el desabasto, las dosis del medicamento se administraron horas más tarde de la recomendación del médico y sin la regularidad que requería el tratante.“El estado de salud de (la víctima) se vio agravado porque en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz no fue suministrado el Factor VII-A de acuerdo con la prescripción médica que allí mismo fue establecida. Esto es, cada 3 horas sin suspender”.En su defensa ante la CEDH, el director de la Torre Pediátrica admitió haber solicitado a la Dirección de Atención Médica de Servicios de Salud de Veracruz el abastecimiento del consumo promedio mensual (septiembre y octubre) de medicamentos en dicho nosocomio, entre ellos, el Factor VII-A; sin embargo, no fue surtido.Al haber incurrido en violaciones a los derechos humanos de un menor de edad, la Secretaría de Salud está obligada a reparar el daño a los padres del menor, el pago de sueldos perdidos de ambos padres, el pago de los abogados, el pago de tratamientos médicos y los viáticos que pudieron haber gastado los padres del niño.