Niño que mató a otro menor no puede ser imputado, reitera Fiscal

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernandez Giadáns, reiteró que el menor de 9 años que mató a su amigo de 11 en el municipio de La Perla no puede ser imputado por homicidio por su edad.En entrevista, la funcionaria fue cuestionada sobre si esta situación podría provocar que haya más menores de edad cometiendo crímenes."Nosotros somos respetuosos de lo que la Ley dispone, eso no es una interpretación de la Fiscalía, somos respetuosos de la ley y desafortunadamente a esa edad la persona es inimputable", dijo.Al asegurar que hay avances en el caso, Hernandez Giadáns comentó que se contempla definir la posible responsabilidad que tendrían los papás del menor homicida.“Y no va a haber impunidad como lo hemos demostrado y es una carpeta que por secrecía no puedo compartirles”.Apuntó que los familiares de Samuel, el niño asesinado, han sido atendidos como víctimas indirectas pero insistió en la necesidad de fortalecer acciones a favor de la niñez y de los jóvenes."Corresponde a todos los niveles, a todos los poderes, desde el municipio hasta la Federación. Debemos enfocarnos en eso, precisamente como instituciones y como sociedad y que los jóvenes se sientan escuchados".Indicó que en la actualidad la juventud y niñez sufre el abandono por diversos motivos, por ello indispensable fortalecer las acciones en favor de estos."El tema de las redes sociales también ha alejado muchos valores a la juventud. Por eso se deben generar espacios donde ellos puedan desarrollar otro tipo de actitudes que pudieran tener, como el deporte, cultura, arte".