Niños con cáncer se habrían contagiado de COVID-19 en Hospital de Río Blanco

Un menor de edad del Programa de Niños con Cáncer se contagió de COVID-19, sin embargo el personal del filtro sanitario del Hospital Regional de Río Blanco le permitió el acceso al área pediátrica oncológica a pesar de que el padre del infante dijo que el niño había tenido fiebre.



Hoy el menor está intubado y el único pediatra oncólogo, así como enfermas y demás niños de esa zona, no saben cuál será su suerte porque estuvieron expuestos.



El padre del menor, Wencesalao Adame, relató que este pequeño de dos años comenzó el jueves con fiebre, para el lunes que acudió al HRRB en el filtro sanitario le dijeron que no tenía temperatura y lo atendió un médico, este lo envió a su casa solo con paracetamol.



"Hoy me dijeron que mi hijo está grave y ya lo intubaron. El 17 de agosto va cumplir tres años, él tiene cáncer. Cuando vinimos al hospital pasamos el filtro sanitario, el lunes que vinimos no le hicieron estudios. Yo la verdad quiero buena atención para mi hijo y todos los enfermos. Tiene el respirador porque ya no respiraba bien y le podía dar un paro", relató Wenceslao Adame, papá de este infante.