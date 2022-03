Niños de 5 años en adelante pueden ser vacunados contra COVID: COFEPRIS

Desde el pasado 3 de marzo, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó el uso de la vacuna BioNTech de Pfizer para la población infantil de 5 años de edad en adelante.Tal y como lo exhibe un oficio de fecha 10 de marzo emitido por la coordinadora general Jurídica y Consultiva, Mónica Téllez Estrada, el ente regulador autorizó la aplicación de la vacuna para usos de emergencia (autorización temporal).Y es que en un juicio de promoción de garantías, el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Oaxaca consultó a la COFEPRIS la cantidad de dosis de la vacuna antiCOVID para los menores de 12 años.En respuesta, la Comisión advirtió que su función no es de recomendar dosis pero que la autorización de la dosis se dio desde el 3 de marzo, sin que se diera a conocer públicamente.Y en todo caso, el expediente relativo a dicho biológico, se contempla el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para la población de 5 a 11 años con una administración de 10 microgramos en un esquema de dos dosis con tres semanas de diferencia.El caso se deriva del amparo 1380/2021 a favor de un menor de edad de 9 años de Oaxaca, en el cual el juez Jesús Gallegos indaga a la COFEPRIS la dosis recomendada, lo que responde la reguladora que ya existe una autorización para el uso de la Pfizer en infantes. 26 de febrero pasado l E , el delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recalcó que el Gobierno de México no suministrará la vacuna contra el COVID-19 a la población menor de doce años de edad.En esa fecha, el funcionario del Bienestar reiteró que por cuestiones de salud y éticas no se administrará el biológico a dicho grupo de edad y ademas, "los menores por naturaleza son sanos"."Entonces entre más chico está uno, más sano es. Entonces no se experimenta por ética con menores, no hay vacuna autorizada para ello a nivel de los organismos internacionales, solamente la Pfizer que fue la autorizada para los de 15 en adelante y 12 en adelante con comorbilidad", dijo en conferencia.