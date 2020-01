Niños del CECAN tuvieron Festival del Día de Reyes

Fundación Lepach realizó este día la séptima edición del festival de Día de Reyes para los niños que padecen cáncer, que recibieron juguetes, cobijas y pijamas a cerca de 100 beneficiarios, entre pacientes y sus hermanos.



En la explanada del Centro Estatal de Cancerología “Miguel Dorantes Mesa”, la presidenta de la fundación, Elvia Beltrán Coronel, manifestó que el evento de hoy es el resultado de la campaña “Dona una piñata”, que se empezó a coordinar desde noviembre pasado.



Dijo que afortunadamente, pese a la crisis económica que hay, la generosidad es mayor, por lo que en cada edición aumentan las donaciones, lo que les permite entregar un regalo a los niños, que en la mayoría de los casos, son de bajos recursos.



En esta ocasión contaron con la participación de jóvenes de Escuela de Bachilleres de Xico, que presentaron una pastorela, además de que con el apoyo de una panificadora también llevaron roscas a los menores, así como también se presentaron algunos payasos y botargas que sirvieron para dar alegría a los pequeños.



En relación a las quejas que se han presentado por la carencia de medicamentos con cáncer, la contadora no hizo mayores declaraciones, dado que aseguró no contar con la información.



Sostuvo que su trabajo desde hace 15 años es ayudar en la medida de lo posible a que este padecimiento sea más fácil de llevar y en ese tema se han concentrado, no obstante aseguró que el hospital hace un gran trabajo.