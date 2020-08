Niños indígenas de Veracruz no comprenden las clases por TV; están en español

Al iniciar el nuevo ciclo escolar a distancia en la sierra de Zongolica, se presentaron graves problemas como la señal deficiente de televisión, que las clases no se impartieron en lenguas indígenas y que muchos hogares “en lo más recóndito” de esta zona, ni siquiera tienen idea de las clases virtuales.



Por ello, este ciclo escolar traerá muchos retos a docentes y padres de familia que tendrán que integrarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, señaló el presidente del Consejo Supremo Indígena de la Sierra, Roque Quiahua Macuixtle.



Sostuvo que en muchas comunidades nahua-parlantes de los municipios de Tlaquilpa, Tehuipango, Atlahuilco, Tequila, Mixtla de Altamirano, Texhuacán, Los Reyes, Magdalena, Tenejapan y Zongolica, los estudiantes de educación básica que tuvieron la oportunidad de observar las clases por televisión o aparatos móviles, simplemente no lograron comprender el contenido, porque no se transmitió en lengua materna.



Además, padres de familia de Texhuacán, Mixtla de Altamirano y Zongolica, a través se las redes sociales, se quejaron que la señal de televisión abierta 7.3 de TV Azteca no se pudo apreciar.



Los únicos canales que se pueden ver son el canal 5 y el canal 2 de Televisa pero ahí no hay transmisión del programa “Aprende en Casa II”, lamentó Quiahua Macuixtle.



Advirtió que una barrera en la educación a distancia sería el lenguaje, porque no todos hablan español y además no tienen la oportunidad de tener televisión en sus casas.



Consideró que la labor que desarrollarán los docentes bilingües y no bilingües será titánica en la Sierra de Zongolica, porque por sus propios medios tendrán que impartir enseñanza a los estudiantes de las Altas Montañas.



En cuanto al delegado regional de la SEV en Zongolica, Marcelo Tepole Ramírez, se le pretendió entrevistar sobre esta problemática pero el funcionario no atiende a los medios de comunicación, ya que está más preocupado por su pre-candidatura a la presidencia municipal de Texhuacán.



Hay más de 100 programas bilingües: SEP



Apenas el pasado sábado, previo al reinicio de clases, el director para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Yesid Sierra Soler, garantizó más de 100 programas bilingües con 24 lenguas indígenas.



Además, detalló que la SEP distribuirá 4 millones de libros plurilingües y casi 300 mil en lenguas indígenas.



El funcionario explicó que en México hay casi 26 millones de personas que se reconocen como indígenas y de éstos, unos 7.5 millones hablan alguna lengua de este tipo.