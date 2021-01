Niños no aprenden bien matemáticas en escuelas y padres se desinteresan

Niños de tercero a sexto de primaria presentan un grave rezago de aprendizajes básicos, observó el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Felipe José Hevia de la Jara.



Observó que si bien la pandemia paralizó las encuestas de Mediciones Independientes del Aprendizaje (MIA), se cuenta con información del rezago en los menores, al grado que 4 de cada 10 no pueden realizar restas.



Hevia de la Jara refirió que esto ocurre con menos del 40 por ciento de los niños de tercero, cuatro, quinto y sexto de primaria.



“Y lamentablemente no aparece en la agenda de la sociedad, no parece ser una demanda de los papás porque sus niños no están aprendiendo y sin esa demanda de los papás preocupados, va a ser muy difícil convencer a las autoridades educativas”.



Hevia alertó que esta falta de interés puede conducir a que la sociedad le reste valor a la educación y a los niños les dé lo mismo ir o no a la escuela.



“Hay unos datos que nos preocupan, el compromiso de los papás y el compromiso de los niños”.