Niños y adolescentes están desprotegidos, tienen derecho a ser vacunados

#LaVacunaEsMiLucha



Como sociedad, como padres, tíos, hermanos, abuelos, como familia, como mexicanos, hemos olvidado a los niños y adolescentes; nos dicen y convencen, que ellos no son vulnerables, que no son prioritarios, que “por cada vacuna para un niño se le quita la oportunidad a un adulto en riesgo” y lo peor, les creemos y los dejamos desprotegidos, a merced del virus de COVID y ponemos en peligro su salud y su vida. Nos convencen de dejar desprotegidos a los que más nos necesitan, nos han hecho olvidar que un padre hace cualquier cosa por salvaguardar a sus hijos, que un padre es capaz de todo por sus hijos.



Siempre dicen: «los niños y niñas son el futuro de México”, “con los niños y las niñas no”, “los niños y las niñas no se tocan”; frases que se escuchan en el discurso, pero que en la realidad más cruel se transforman en: «los niños, las niñas y adolescentes no se vacunan», cruel y criminal frase de quienes gobiernan hoy, del propio Presidente.



De qué forma podemos lograr que la vacuna se convierta en una realidad para ellos, existen cinco formas: los amparos, que solo consideran a quienes por su grave estado de salud y por estar su vida en riesgo deben ser vacunados; que la vacuna Pfizer que es la que está autorizada para aplicarse en estos casos salga a la venta al público en farmacias en nuestro país; y que como sociedad y con el amor que les debemos tener a nuestros hijos, le exijamos al Presidente cumpla con el deber que tiene y ordene la vacunación a adolescentes y niños, como ya lo hacen en otros países; o que le pidamos al otro Presidente, al de los Estados Unidos, que de las miles de vacunas que seguirá donando a México, nos done las vacunas Pfizer que necesitamos para nuestros hijos. Hoy por medio de las redes lo podemos hacer, o que los jóvenes, adolescentes y niños se lo exijan al Presidente, que se hagan escuchar, que demuestren que deben y pueden exigir sus derechos como ya lo han hecho algunos, en redes o medios de comunicación, de forma personal, o colectiva, que se escuche el grito de su exigencia, que la vacuna sea su lucha.



Más de un billón de pesos dijo el Presidente que se han logrado en ahorros, con un poco de ese billón, puede comprar las vacunas necesarias de Pfizer para protegerlos del virus, no importa si se benefician las farmacéuticas, los empresarios o quien sea, no importa de qué color son, o religión o si sus padres tienen alguna ideología política, si son neoliberales o conservadores, de izquierda o de derecha, solo debe importar su salud y vida, derecho que tienen como mexicanos que son.



“Los niños y adolescentes son ciudadanos de ahora”



Que no se nos olvide papás y mamás, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas, que ellos son lo más importante de nuestras vidas, de nada sirven las pensiones para adultos, becas o programas sociales si nuestros hijos enferman de COVID y mueren.



Por ellos #LaVacunaEsMiLucha, ojalá y sea tu lucha también, porque la vacuna será nuestra victoria.



Jaime Gregorio Ortiz Alarcón