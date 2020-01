Niños ya no quieren juegos tradicionales, quieren su Xbox

Tabletas y otros dispositivos móviles se han convertido en los favoritos de los niños y es lo que solicitan como regalo, pese a que están lejos del alcance de sus padres, por lo que buscan créditos en las tiendas departamentales.



Gustavo García, gerente de una tienda de electrónicos, indicó que lo que más vendieron para los Reyes Magos fueron tabletas, celulares, XBox y otras consolas de videojuegos más económicas.



"Los niños de ahora ya no se conforman con juegos tradicionales, quieren lo más nuevo en tecnología y los Reyes Magos buscan la manera de comprarlos pero hay maneras de pago con tarjetas de crédito o mensualidades", dijo.



Sin embargo, la sicóloga Guadalupe Garrido exhortó a los Reyes Magos a ser mesurados con los regalos, pide que sean uno o dos obsequios y que jueguen con los menores, que compartan tiempo de calidad pues un dispositivo móvil no es apto para todas las edades.



"Hay juegos de mesa, juegos para familia, tradicionales y si quieren dispositivos o tabletas que haya reglas, no más de una hora, es mejor que los niños se mantengan activos, que piensen, que se mantengan ocupados y en actividades físicas, pero pues cada Rey Mago decide finalmente lo que dará está noche a sus pequeños", dijo finalmente.