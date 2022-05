NL Technologies no pone de su parte; SEFIPLAN no descarta acciones legales

De ser necesario se acudirá de nueva cuenta al Estado de Nuevo León pero ahora a buscar a la empresa NL Technologies, con la intención de lograr un acuerdo de apoyo a los municipios veracruzanos que tienen la problemática con el alumbrado público, informó el titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco.“Donde sea necesario estaremos acudiendo como Gobierno del Estado”, expuso el funcionario estatal al agregar que la empresa del norte del país les ha quedado muy mal a los Ayuntamiento y ni siquiera está pagando la luz, lo que afecta las finanzas de los Ayuntamientos que los contrataron.Durante entrevista, José Luis Lima expresó que la indicación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez es trabajar en coordinación con la empresa y encontrar un punto conciliatorio.No obstante, dejó en claro que, aunque la intención es conciliar, no existe una buena respuesta por parte de NL Technologies, de manera que, también se prevé que sea por la vía legal, donde se encuentre solución a este problema que presentan varios municipios de la entidad veracruzana.“La verdad es que la empresa no ha puesto mucho de su parte. Entonces estamos buscando la conciliación y si no, tendremos que buscar por la vía legal cómo terminar este contrato”.A decir de Lima Franco, ya se está trabajando a través de la SEFIPLAN, junto con otras dependencias, tal como lo indicó el titular del Ejecutivo, con el objetivo de apoyar las finanzas de los Ayuntamientos.Cabe recordar que, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, 15 municipios firmaron contrato por luminarias con la empresa NL Technologies. Sin embargo, los municipios concesionaron hasta por 15 años la modernización de su esquema de alumbrado público, de manera que las deudas originales se han incrementado en más de 300 por ciento.La Asociación Público Privada (APP) de luminarias que mantiene contratos con altos montos en los Ayuntamientos del estado de Veracruz, donde signaron convenios que mantienen ventaja para la iniciativa privada, como el caso de NL Technologies.Es así que el Gobierno del Estado continúa con la búsqueda de un esquema que pueda cancelar los contratos o que permita mejorar las condiciones de pago de los municipios y así sus finanzas no se vean más afectadas.