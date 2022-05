La empresa NL Technologies contestó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó recientemente que la firma está “desaparecida” y no ha respondido ante presuntas irregularidades en la prestación del servicio de alumbrado público en municipios, señalando que se comunicó oportunamente al gobierno estatal sobre el cambio de domicilio de la empresa.En una comunicación enviada a alcalorpolitico.com, escrito fechado el 9 de mayo de este año, Carlos Manuel Knight Crespo, representante legal de la firma, responde al mandatario que a pesar de que ha sido solicitada desde hace poco más de un mes una reunión formal con el titular de la Secretaria de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, esto no ha sido posible lograrse.En la misiva, Knight Crespo señala que la reunión que solicita tiene el objeto de “exponer nuestra posición, explicar los alcances del proyecto, y como es que nuestra empresa trabaja con algunos de los municipios del Estado de Veracruz, de igual forma que se nos permita demostrar que si hemos pagado los consumos de luz que genera el número de luminarias de LED instaladas y contratados con nosotros, de igual forma, expresar cuales han sido los motivos por los que en algunos no se ha pagado”, destaca.El documento agrega que parte de la intención de esta reunión es también aclarar el dicho del mandatario de que supuestamente la empresa no está ubicable para que responda, tal como afirmó hace poco García Jiménez.“No es la realidad, pues en todos los municipios con los que tenemos celebrado un contrato de asociación público privada, se ha notificado el cambio de nuestro domicilio para oír y recibir notificaciones, sin que a la fecha se nos haya requerido reunión, aclaración o acercamiento alguno”.La empresa argumentó que es posible que los nuevos servidores públicos en los ayuntamientos hayan entendido mal los contratos otorgados y la manera en la que operan, de ahí que también busca aclarar eso.En similar escrito enviado ese mismo 9 de mayo a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la empresa hizo referencia a las declaraciones del titular, José Luis Lima Franco, quien no descartó emprender acciones legales contra la firma, a la que acusó de no poner “mucho de su parte” para resolver el conflicto.“NL Technologies S.A. de C.V., no ha sido requerida en ninguna reunión para tratar temas relacionados con las contrataciones descritas, por parte de la dependencia a su digno cargo”, de ahí que la manifestación del secretario era “incorrecta”.Igualmente, se agregó que la empresa desconocerá cualquier arreglo que se pretenda o pudiera tener con Banca Afirme S.A., en nombre de NL Technologies, pues esta tiene exclusivamente el carácter de fiduciaria y no tiene facultades para negociar en nombre de la firma regiomontana.En un mensaje enviado a este medio junto con los acuses de las misivas, el representante legal de la empresa afirma que es el gobierno estatal y los funcionarios, quienes están evadiendo el encuentro.“No contestan no dan la cara, yo si tengo elementos de que los hemos invocado y los hemos llamado ellos se esconden porque no tienen sustento a lo que dicen nosotros sí”, señala.La semana pasada el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reiteró que su Gobierno apoyará a aquellos municipios que procedan legalmente contra la empresa NL Technologies S.A. De C.V. por supuestos contratos leoninos respecto al servicio de alumbrado público.En su conferencia de prensa en Sala Banderas de Palacio de Gobierno, García Jiménez dijo que municipios dieron el alumbrado público a esta empresa, pero ni siquiera realiza los pagos correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).“Cuesta trabajo detectar dónde está la empresa, en qué lugar está, quiénes son sus representantes, no aparecen. El caso más grave es Tuxpan, no han reparado las lámparas que se descompusieron, no pusieron todas, no han dado mantenimiento y no le han pagado a CFE”, mencionó el Ejecutivo.