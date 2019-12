No aceptamos que Gobierno estatal diga que Rafael Pacheco haya sido Cacique: Franco Castán

El exalcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco, fue un hombre íntegro, un hombre querido por su pueblo, trabajador, por lo que no aceptamos que Gobierno del Estado diga que haya sido un cacique, lo que exige la militancia del PRD, es el esclarecimiento del asesinato de nuestro hermano Rafael Pacheco, dijo Rogelio Franco Castán.



Destacó que Paso del Macho, Veracruz y el País está de luto, porque Rafael Pacheco, fue un hombre de lucha, distinguido y respetado por la militancia, un hombre que vio siempre por su gente, por el pueblo de Paso del Macho y uno de los mejores alcaldes que ha tenido el País.



Pero fue más allá al decir que es una vergüenza que Gobierno del Estado se exprese de manera -que Rafael Pacheco haya sido un cacique de Paso del Macho-; lo más rentable es que haya perdido la vida de esa manera, en un estado donde la inseguridad prevalece.



Aseguró que la seguridad ya se salió fuera de control al Gobierno del Estado y lo peor de todo es que buscan culpar a la propia víctima.



Le exigimos a Gobierno del Estado justicia y esa es la voz que el PRD va a estar levantando hasta que se esclarezca este asesinato.



Lo que sí pidió es que las autoridades gubernamentales deben hacer ajustes de manera inmediata, porque callando, no va a servir; con un twitter o un Facebook, eso no es el Estado, el estado debe dar la cara y poner orden a la paz que los veracruzanos exigen.