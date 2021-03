No aclara SEV si canceló plazas irregulares entregadas durante yunismo

A pesar que se exhibió, documentó e incluso denunció por parte del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, que su antecesor asignó de manera irregular 77 plazas de docentes, hasta el momento la dependencia no tiene información de que se hayan cancelado, retirado o hayan sido regresadas.



Mediante una solicitud de información, se solicitó a la SEV conocer el estado que guarda el proceso de cancelación de dichas plazas, pues el actual titular anunció, el 17 de enero de 2019, que serían canceladas todas esas bases.



Incluso, entre esas plazas, el propio extitular de la SEV, Enrique Pérez, se había entregado una plaza, hecho que fue documentado, ante lo cual, ya en la actual administración estatal se denunció públicamente y ante la Fiscalía General del Estado.



Sin embargo, al requerir información sobre el proceso administrativo al interior de la SEV, la Oficialía Mayor respondió no tener conocimiento sobre la suspensión de las bases.



Tal solicitud de información se turnó a distintas áreas de la SEV, para saber cuál podría responder pero todas coincidieron en no tener algún dato sobre lo declarado por Zenyazen Escobar García.



Entre las áreas que respondieron no tener datos sobre la suspensión de las bases entregadas de manera irregular durante el yunismo están las de la Oficialía Mayor, el Departamento Normativo y Control Docente, la Unidad de Transparencia y la Dirección Jurídica.