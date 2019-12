No alcanzó Cruz Roja Veracruz meta de 12 mdp de colecta anual

La colecta anual de la Cruz Roja cayó considerablemente este 2019, por lo cual no se llegó a la meta de 12 millones de pesos planteada y sólo se lograron recaudar 8 millones de pesos, a través del boteo y de los donativos .



La delegada Estatal, María de los Ángeles Villa Villafan, lamentó esta situación que da apoyo a la Cruz Roja porque son 41 delegaciones en Veracruz y en algunas hay cuentas por pagar, principalmente en insumos para ofrecer los servicios de ambulancia.



"Las delegaciones hacen sus trámites y sacan llantas a crédito, refacciones, no todas tienen ese problema, muchas veces también para la gasolina en algunas gasolineras le dan el crédito. Ellos me informan que es lo que deben porque tenemos que rendir un informe mensual".



A pesar de que la colecta popular fue menor, resaltó que los ingresos a la Benemérita Institución se apoyaron por la aportación gubernamental que se realiza a través de la recaudación de los derechos vehiculares, lo cual superó a lo ingresado el año pasado.



"Se superó la meta por la aportación que hacen los contribuyentes al pagar 10 pesos por los derechos vehiculares, el señor Gobernador puso mucha atención en esto a través del Secretaría de Finanzas y dio una muy buena aportación, esto nos ayuda a los gastos de operación", dijo.



Villa Villafan indicó que, este año, instituciones como CFE, PEMEX e INFONAVIT no hicieron aportaciones al Estado, el donativo se realizó en la sede nacional de la Cruz Roja, lo cual disminuyó la colecta.