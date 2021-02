No aplican segunda dosis de vacuna a personal de Salud de Coatza y Orizaba

La segunda dosis de la vacuna antiCOVID para trabajadores de la salud en Coatzacoalcos no llegó este 3 de febrero para su aplicación, tal como se le había anunciado a los primeros beneficiados.



Este miércoles era la fecha para el personal de primera línea obtuvieran la dosis tras haber sido beneficiados en una primera tanda el pasado 13 de enero.



Hace un casi mes, los médicos explicaron que las autoridades de Salud les pidieron estar atentos para esta fecha, no obstante, la llamada para acudir a las unidades médicas correspondientes para recibirla nunca llegó.



Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos, Juan Pablo Sosa González, confirmó que no se les indicó que citaran a los agremiados.



Asimismo, expuso que a decir de las autoridades, los parámetros para aplicar la segunda dosis es entre los 21 y 42 días por lo que aún están en tiempo.



"Hablé y no llegaron las vacunas, pero lo que maneja el hospital es que son 21 días después de la vacuna y tienen hasta el día 42. O sea después del día 21 ya se puede aplicar la segunda dosis, pero no pueden rebasar el 42 para que surta efecto y estamos en el tiempo de que llegue, se reciba y se aplique, eso nos dijeron los médicos que son los que saben", finalizó.



Segunda dosis podría ser aplicada hasta el 12 o 14 de febrero, dicen en Orizaba



Hay incertidumbre en personal del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pues no tienen fecha exacta en que podrían ser vacunados con la segunda dosis para combatir el Coronavirus.



Algunos de los médicos y enfermeras que hace algunos días fueron vacunados en la primera fase, dijeron que tienen conocimiento que podría ser entre el 12 y 14 de febrero. Sin embargo no hay algo oficial, por esta situación existe mucho desconcierto entre los trabajadores.



Explicaron que deben de ser inmunizados con una segunda dosis, pues así lo marca el protocolo de la vacuna que ya les aplicaron y que de nada serviría tener la primera dosis pero la segunda no.



También se dijeron preocupados porque personal de este nosocomio no fue inmunizado siquiera con la primera dosis, pues nada mas llegaron mil 90 vacunas para este hospital.



Asimismo apuntaron que quienes recibieron la primera dosis en el día uno de la jornada, les indicaron para el día 3 de febrero debía vacunarse la segunda vez, pero hasta el momento no hay ninguna señal de que este pueda ocurrir.