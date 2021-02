No aplican segunda dosis de vacuna a personal de Salud de Coatzacoalcos

La segunda dosis de la vacuna anti COVID-19 para trabajadores de la Salud en Coatzacoalcos no llegó este 3 de febrero para su aplicación, tal como se le había confirmado a los primeros beneficiados.



Este miércoles 3 de febrero, era la fecha para que los trabajadores de Salud en Coatzacoalcos obtuvieran la segunda dosis de la vacuna antiCOVID-19, tras haber sido beneficiados en una primera tanda el pasado 13 de enero; sin embargo, no fue así debido a que éstas no llegaron.



Fue el 13 de enero cuando los beneficiados informaron a los medios de comunicación que las autoridades de Salud les indicaron que la segunda dosis sería aplicada el día 3 de febrero, por lo que les pidieron estar atentos. No obstante, la llamada para acudir a las unidades médicas correspondientes para recibirla nunca llegó.



Durante un recorrido por los hospitales donde el 13 de enero se vio la participación activa de quienes decidieron aplicársela, se pudo apreciar que no hubo convocatoria este día.



Información completa más tarde...