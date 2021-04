No avanza identificación de cuerpos hallados en fosas de Río Blanco

A dos años del hallazgo de 20 cuerpos en las fosas de Los Arenales, en Río Blanco, a la fecha no se tienen resultados sobre la identificación de 18 de ellos, por lo que siguen sin regresar con sus familias, criticó Araceli Salcedo Jiménez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.



Mencionó que actualmente se están apoyando con los abogados que les ayudan para pedir resultados en ese tema.



Indicó que hay dos dictámenes periciales, uno de la SEIDO y otro de la Fiscalía General de la República y los resultados que les dan no coinciden con lo que les da a conocer la Fiscalía General del Estado.



Comentó que por ejemplo de Periciales le dijeron que no se pueden hacer más estudios de genética a los restos porque entonces ya no podrían entregar nada a las familias.



Sin embargo, dijo que esta respuesta “no nos cuadra”, pues de ese lugar no se recuperaron fragmentos, sino cuerpos completos, con tejido en el que eran visibles tatuajes, por ejemplo, entonces no es posible que ahora les digan que si se hace un estudio se perderá todo.



Consideró que necesitan saber en dónde están los cuerpos, quien es el responsable de ellos y quién da seguimiento a todas las muestras que se han tomado.



Agregó que además de ello, hay una mala acumulación de los casos, porque esos 20 cuerpos se integraron en su carpeta, por lo que se pidió una copia certificada para que los abogados hagan un desglose.



Lamentó que a dos años del hallazgo no se tengan resultados para las familias y esos cuerpos sigan ahí sin regresar a sus casas.