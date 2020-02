No avanza proyecto para dotar de edificio propio al Tribunal Electoral de Veracruz

A casi cinco años de la conformación del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), no existen avances en la propuesta para dotar a dicho ente jurisdiccional de un edificio propio, admitió la presidenta magistrada Claudia Díaz Tablada.



Enfatizó que al momento, el Poder Judicial del Estado es la persona moral quien arrenda la sede del Tribunal Electoral de Veracruz y ello implica un pago aproximado anual de un millón 750 mil pesos por el inmueble ubicado en calle Zempoala, del fraccionamiento Los Ángeles.



Sin embargo, en el contrato con el Poder Judicial, el propietario del edificio del TEV, se fija que también se haga la renta de los equipos de cómputo.



“Por el momento no se ha visto nada al respecto, nosotros le rentamos al Poder Judicial el edificio pero también el equipo inmobiliario y de cómputo; se va actualizando cada año y el año pasado el cobro fue de un millón 750 mil pesos” dijo Díaz Tablada.



En todo caso por parte del Tribunal prevalece el interés por ocupar un edificio propio, pero a la vez, continuar en la sede de Zempoala, en donde ya se demostró la eficiencia y funcionalidad del inmueble.



“Nosotros tenemos el total interés de continuar en el edificio porque se han desarrollado diversos procesos electorales y ha sido suficiente”, expuso.



En todo caso, agregó que por parte del Poder Judicial, con la presidenta Sofía Martínez Huerta al frente, tampoco existe el requerimiento para desocupar el edificio.



“No nos han hecho esa petición, hemos continuado con el contrato que tenemos y hasta el momento no ha habido un pronunciamiento en este sentido”.



Recordó que al igual que distintas instituciones, el Tribunal Electoral igual se vio afectado por la política de la austeridad en todas las áreas gubernamentales.



"Se nos complica un poquito; en un momento dado puede afectar la reducción el Capítulo 2000 y 3000, relacionados con mantenimiento y suministro de Servicios Generales", concluyó.