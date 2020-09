No avanzó denuncia de maltrato en zoológico de Veracruz Puerto

A más de un mes que se interpusiera la denuncia por omisión de cuidados y maltrato animal en contra de los responsables del zoológico de la ciudad de Veracruz, no ha habido respuesta por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) respecto a la investigación.



El presidente de la Asociación Veracruzana Concientización Ambiental A.C. José González, comentó que desconocen qué ha sucedido con las inspecciones al parque "Miguel Ángel de Quevedo" por parte de la dependencia y mucho menos las condiciones en las que siguen los ejemplares.



Por parte del Ayuntamiento de Veracruz, tampoco se ha presentado un informe sobre las condiciones en las que se encuentran las especies.



"No hemos tenido resultado alguno, no sabemos si se han realizado visitas de inspección o no, a pesar de que varios grupos ambientalistas han hechos acciones virtuales para que este zoológico sea regularizado y que las especies que ahí cohabitan tengan garantías de seguridad", dijo.



El activista recordó que Veracruz fue el primer Estado en agregar en la normatividad ambiental la transición de zoológicos a santuarios, sin embargo, pese a los llamados por parte de las asociaciones animalistas, las autoridades municipales siguen sin definir qué pasará con el recinto y los 259 animales que alberga.



"El zoológico es autosustentable si lo vemos por el lado de las finanzas, sin embargo, de cada peso que entra a ese zoológico, no regresa ni 10 centavos porque es ocupado para otro tipo de cosas, además las personas que ahí laboral, salvo el médico de cabecera, no tienen experiencia alguna".



González insistió en la importancia de que haya intervención en ese zoológico, por ello, continúan recaudando firmas a través de asociaciones internacionales para que éste se cierre y reubique a las especies, hasta el momento se han reunido alrededor de 18 mil.