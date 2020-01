No busco poner en el “banquillo de los acusados” a AMLO: Javier Sicilia

El poeta y activista Javier Sicilia afirmó que no tiene intención de llevar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al “banquillo de los acusados” sino únicamente que escuche la demanda social de seguridad y justicia.



“No se trata de mi persona, que quizá no le simpatiza al Presidente ni a otros, tampoco que con nuestra presencia y nuestras palabras queramos o busquemos sentarlo en el banquillo de los acusados, hacerle el caldo gordo a los conservadores. Cuando se trata de la salud de la casa llamada México, no hay ‘fifís’ ni ‘chairos’, no hay conservadores ni liberales, hay sólo una gran familia que sufre y clama desde su sufrimiento”.



“No buscamos tampoco sentarlo en el banquillo de los acusados, vilipendiarlo, decirle sus verdades”, señaló.



Detalló que la caminata a la que convoca junto con Julián LeBarón, se realizará desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 23 de enero próximo para acudir a Palacio Nacional el domingo 26.



Y que si el Presidente no los recibe, el objetivo principal de la convocatoria es que la sociedad se una para rechazar la violencia.



“No estamos contra el Presidente, no estamos contra la 4T, estamos contra la violencia, la violencia es el enemigo de todos”.



“Creemos que si el Presidente sigue por ese camino, va hacia el fracaso y su fracaso es el fracaso del país”, enfatizó Sicilia.