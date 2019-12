No cederemos a presiones de ambulantes del VIVE, reitera Alcaldía de Xalapa

En los dos últimos años, el Ayuntamiento de Xalapa no ha permitido que un solo vendedor ambulante se coloque en la vía pública, por lo que ahora no cederá a las presiones de la agrupación VIVE, que mantiene un plantón permanente en la Plaza Lerdo en exigencia de permisos temporales.



Juan Vergel Pacheco, director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, expuso que en estos momentos en que en el primer cuadro de la ciudad se están rehabilitando las calles, la autoridad no puede ofrecer ni puede ofertar espacios en la vía pública para el comercio informal y mucho menos puede ceder a caprichos de todo aquel que demanda un lugar dónde vender.



Aseveró que la agrupación VIVE demanda espacios públicos para la venta de productos de temporada porque necesitan el trabajo, sin embargo, mantienen un plantón en la Plaza Lerdo, “en donde se pasan todo el día sentados, realmente lo que ellos quieren es vender en esa plaza y eso es lo que hemos impedido; no vamos a ceder ante el abuso”.



Negó que el año pasado a la agrupación VIVE se le concedieran permisos temporales, como lo afirma su dirigente Alberto Arcos Díaz.



“En otros años se han colocado de manera arbitraria; el Ayuntamiento no ha colocado a ningún comerciante (informal) en la vía pública, se han colocado bajo presión y aprovechando que no teníamos el número de inspectores necesarios, ni teníamos un dispositivo de seguridad pública”.



Aseveró que se quiere romper con esas prácticas, sobre todo porque la ciudad ya no aguanta un puesto más en la vía pública, toda vez que se ha visto paulatinamente invadida por carros de hot dogs, tacos y de “nieves”.



Vergel Pacheco reconoció que sí hay presencia de comerciantes en calles del primer cuadro de la ciudad, sin embargo, se trata de un convenio entre la autoridad municipal y los locatarios del mercado Jáuregui, Galeana y la Plaza Clavijero, para que expendan sus productos temporalmente en la vía pública.



“Ese comercio es formal, están pagando y es temporal, después del 7 de enero tendrán que regresar a sus locales habituales y liberarán las calles”.