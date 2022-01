No creo que Santiago Nieto esté involucrado en corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este viernes que no cree que Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esté involucrado en actos de corrupción o en abuso de autoridad.Esto, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una carpeta de investigación contra Santiago Nieto y su esposa, la consejera electoral, Carla Humphrey y enviara un oficio a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que solicitó “con carácter de urgente y confidencial” toda la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales de ambos.La investigación derivó de la denuncia anónima supuestamente presentada ante la FGR contra Santiago Nieto, en la que el exfuncionario fue señalado por acumular cuatro propiedades y un automóvil con un valor de 40 millones de pesos en un periodo de 25 meses.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal consideró que seguramente son procesos que se deben de desahogar y se tienen que hacer estas diligencias y señaló que al igual que le tiene confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, le tiene confianza a Santiago Nieto.“Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía, así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que tienen que desahogarse. Si hay una denuncia, pues tiene que hacerse la diligencia pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción, ni en ninguno acto de abuso de autoridad”, dijo.Ayer jueves se informó que la FGR abrió carpeta de investigación contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto y la consejera electoral, Carla Humphrey y solicitó a la SFP “con carácter de urgente y confidencial” toda la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales de ambos.“Se solicita a Usted con carácter de Urgente y Confidencial, para que en un término de 48 horas, a fin de que se realice una búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y archivos con los que cuenta su dependencia, con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información a nombre de las siguientes personas:1. Santiago Nieto Castillo, Fecha de Nacimiento 27 de enero de 1973.2. Carla Astrid Humphrey Jordan”, señala el oficio número FGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDF/SI/29868/2021 recibido por la SFP el mismo 20 de diciembre de 2021.La carpeta de investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia que la registró con el número FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0002194/2021.Fuentes federales informaron a El Universal que la investigación derivó de la denuncia anónima supuestamente presentada ante la FGR contra Santiago Nieto, en la que el exfuncionario fue señalado por acumular cuatro propiedades y un automóvil con un valor de 40 millones de pesos en un periodo de 25 meses.