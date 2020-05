No debe desaparecer Fideicomiso del Fondo para el Retiro, reitera Sindicato

Luego de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) decidió no extinguir el Fideicomiso Maestro, Irrevocable, de Administración y Fuente de Pago de la reestructuración de la deuda pública, el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV) pide al titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, que no extinga el Fideicomiso denominado Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).



El secretario general del SDTEV, Oswaldo Daniel Ahumada Aguirre, dijo que envió un oficio al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en el cual solicita que el SAR no se incluya en el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y Análogos.



Añadió que se le expone al Titular del Poder Ejecutivo que los recursos del SAR constituyen una prestación laboral que tiene vigencia de 26 años y que no se pueden destinar a otro rubro, pues se trata de un derecho adquirido por los trabajadores.



El SAR, agregó, beneficia a los trabajadores de los tres Poderes del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos estatales y empresas de participación estatal.



Recordó que el Fideicomiso Público para la Administración del Fondo de Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz, fue creado el 3 de mayo del año 1994 y mediante decreto de reforma del 2 de agosto del 2004, quedó especificado que la SEFIPLAN, por conducto de su titular, queda facultada para resolver los casos de excepción de aquellos fideicomisos que por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés públicos deben continuar con sus actividades.



En ese sentido, expuso que el reciente Decreto emitido por el actual Gobernador también faculta al titular de la SEFIPLAN a resolver los casos de excepción de aquellos fideicomisos que por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés público deben continuar con sus actividades.



Por ello, solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que intervenga y dé instrucciones al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima, para que el Fideicomiso del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de los trabajadores al servicio del gobierno no se extinga.



Expuso que los trabajadores del Gobierno del Estado de Veracruz tienen derecho a un fondo de retiro, mediante una prestación amparada y regulada por la Ley del Seguro Social para beneficio en caso de jubilación o accidente.