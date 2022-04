No debe sancionarse a quienes no votaron en consulta de revocación: Sacerdote

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, consideró que no debe de haber una coerción hacia los ciudadanos que no acudieron a votar en la pasada consulta ciudadana sobre la revocación del mandato.Cabe recordar que Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró que es obligatorio votar en los procesos de revocación de mandato y no hacerlo puede generar una sanción.En su interpretación del marco jurídico de las consultas ciudadanas, añadió que la amonestación por no cumplir con esa obligación puede ser la suspensión de los derechos ciudadanos durante un año.En ese sentido, el vocero dijo que se debe tener en cuenta que con la reforma de los derechos humanos, la lógica jurídica de la Constitución respalda más los derechos de los ciudadanos que los del Estado."En ese sentido el artículo al cual se ha invocado, habla de un derecho de los ciudadanos a votar y ese derecho implica la libertad de decidir si lo hace o no, porque los ciudadanos mientras no atenten contra un derecho fundamental, entonces están en la libertad de no votar. Abstenerse es un derecho de los ciudadanos que registrados en el padrón electoral pueden ejercer".Por ello dijo que no debe haber una coerción, porque como se sabe, limitar la libertad de los ciudadanos, no forma parte del respeto a las garantías que tienen los mexicanos.