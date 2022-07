No deja de llover en Tequila

El alcalde Jesús Valencia Morales informó que, debido a que las lluvias intensas continúan en Tequila, este municipio sigue presentando estragos a viviendas, con derrumbes y deslaves.Mencionó que las precipitaciones se están presentando todas las tardes y la tierra se sigue reblandeciendo, lo que provoca problemas en Atempa, Chalchocotla y Teotzacualco; en la primera comunidad tuvieron que desalojar a tres familias porque un deslave amenazaba sus viviendas.Comentó que esas familias no aceptaron ser albergadas, sino que se trasladaron a casas de algunos parientes, pero está pendiente la inspección de sus viviendas, lo cual se hará a través de Protección Civil municipal para ver qué procede en esos casos.Mencionó que se han dado a la tarea de limpiar los sótanos de la cabecera municipal, ya que estaban taponados con basura, ramas y troncos, para que el agua de lluvia pueda tener salida.Agregó que diariamente limpian también los bloqueos carreteros que se presentan, como en días pasados en Moxala. Además de que tendrán que entrar con maquinaria en los tramos de Chinene a Poxcautla, y de Chinene a Tlecuaxco.Comentó que el problema es que la tierra sigue reblandecida y las lluvias no ayudan, por lo que en Atempa un volteo casi se accidente porque se dio un deslizamiento más de tierra y la unidad quedó en la orilla de la carretera.Recordó que a pesar de la supervisión de la secretaria de PC este municipio no ha recibido ninguna declaratoria, pero no han parado de hacer cosas con recursos propios porque la gente tiene que ser atendida.