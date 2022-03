No dejaré Comisión de Vigilancia pero me excusaré en el caso de Misantla: Diputado

Al indicar que no dejará de integrar la Comisión Permanente de Vigilancia de la Sexagésima Sexta Legislatura, el diputado local panista y exalcalde de Misantla, Othón Hernández Candanedo, aseguró que se excusará de participar en la dictaminación concerniente a este municipio, que gobernó desde el 2018 y hasta asumir su curul.Al ser cuestionado sobre la petición que hizo la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, para que no participara de este órgano legislativo, dado que era munícipe; afirmó que no tiene ningún impedimento legal para estar en su integración."No hay ninguna Ley que impida formar parte de la comisión, hemos tenido reuniones y lo que estaré haciendo en el tema de Misantla no formaré parte para revisar, me excusaré, porque es lo más sano", expresó.Hernández Candanedo indicó que es correcto declararse impedido para conocer de ese asunto, "porque uno no puede ser juez y parte pero no hay una Ley que impida a un exAlcalde (conformar la Comisión de Vigilancia)".Afirmó que todos los Ayuntamientos emitirán su dictamen sobre la cuenta pública 2021 y la presentarán al Congreso del Estado, donde les legisladores a través del ORFIS, tomarán las determinación correspondientes, "no nada más al tema de Misantla, sino a los 212 Ayuntamientos".Apuntó que él no es el único exedil que está en esta comisión al tiempo que aplaudió el trabajo que realiza el órgano fiscalizador y en particular su titular."El ORFIS tiene una autonomía y en ese sentido creo que ha venido trabajando Delia González con todo su equipo de trabajo, han visto que de ha manejado cien por ciento de manera profesional, espero que siga así y no veo por qué pueda cambiar", indicó el integrante de la bancada del blanquiazul.Cabe recordar que el actual Alcalde, de extracción morenista, Javier Hernández Candanedo, aseguró que procederá legalmente en contra de su antecesor panista debido a las irregularidades en que recibió la administración municipal.Indicó que está "arreglando todo el desorden" que le dejaron y resolviendo la situación con los servicios públicos como el de Limpia Pública, porque señaló que no le dejaron camiones recolectoras de la basura; además de que rentaron estos vehículos a través de prestanombres, invirtiendo hasta 8 millones de pesos, lo que catalogó como "inmoral".