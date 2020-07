No dejaremos solo a Isla ante violencia: Gobernador

“No vamos a permitir que ningún grupo delictivo dañe a la gente”, aseveró el gobernador Cuitláhuac García en el municipio de Isla, donde desde hace unos meses se han acentuado los hechos violentos.



Al finalizar la reunión de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, efectuada en esa demarcación, el Ejecutivo refirió que el alcalde Fernando Molina Landa tiene su apoyo.



“Venimos para decirle a la gente que no los vamos a dejar solos, vamos a estar con ellos, venimos a apoyar al Alcalde, a la gente. Vamos a coordinarnos, nosotros tenemos que ser institucionales”, expuso.



Sobre los acuerdos en la Mesa de Seguridad, para atacar los actos delictivos en esa zona, refirió que no puede otorgar detalles de las estrategias y reiteró que trabajarán en coordinación con todas las fuerzas políticas.



Y es que mandos de la Marina-Armada, Ejército Mexicano y Guardia Nacional evaluaron, junto con el mandatario, los índices delictivos y las estrategias para combatirlos, en colaboración con la Policía Estatal y Fuerza Civil.



"Estamos atentos al tema de seguridad y queremos decirle a la gente que no la vamos a dejar sola", enfatizó García Jimenez.